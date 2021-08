Lo scherzo di Tamberi in aeroporto alle prese col metal detector: «Qualcosa non va nel bagaglio…» – Il video

Non può bastare certo un oro olimpico per far cambiare la testa di Gianmarco Tamberi, uno che di scherzare non ha nessuna voglia di smettere. Anche ai controlli di sicurezza dell’aeroporto di Tokyo, dove il campione del salto in alto alle Olimpiadi mette in scena una gag con gli attentissimi addetti ai controlli giapponesi «Qualcosa non va nel bagaglio…», dice Tamberi in un video su Instagram mentre lo costringono a un approfondimento sul contenuto dei suoi borsoni e soprattutto per una delle vaschette passate al metal detector, che poco prima aveva suonato. Tutta colpa dello stesso Tamberi ovviamente, visto che aveva piazzato la sua medaglia d’oro nel vassoio nascosta da una cassetta di plastica. Ma stavolta il blocco per gli oggetti metallici deve fare un’eccezione.

