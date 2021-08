Tokyo 2020, ciclismo su pista: oggi l’Italia a caccia dell’oro. Il volley femminile si gioca la semifinale contro la Serbia

Si apre a Tokyo una nuova giornata di gare. Tanti gli appuntamenti per la spedizione azzurra, che dopo il primo posto conquistato ieri nella vela dalla coppia Tita-Banti, sono ora al 12esimo posto nel medagliere, con 5 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Un altro argento è già assicurato, ma Filippo Ganna e gli altri azzurri del ciclismo su pista saranno in gara alle ore 11.06 nella finale contro la squadra danese per provare a portare a casa il metallo più prezioso.

Alle ore 10 scenderà invece in campo l’Italvolley femminile che incontrerà nei quarti di finale le campionesse del mondo della Serbia. La nazionale serba è anche sulla strada per la semifinale del settebello che alle 11.20 scenderà in campo per provare a superare la stessa formazione che lo eliminò nei quarti di Rio 2016. Appuntamento invece alle ore 15.00 per i quarti di finale del Beach Volley con la coppia azzurra Nicolai-Lupo, in campo contro la coppia qatariota Cherif-Ahmed.

Arrampicata sportiva, oggi il debutto dell’azzurra Rogora

Dopo la squadra maschile, oggi tocca all’azzurra Laura Rogora iniziare il suo percorso nell’arrampicata sportiva, una tra le cinque nuove discipline che hanno fatto il loro debutto sul palcoscenico olimpico. Rogora non ha nascosto di puntare a una medaglia dopo il suo successo alla Coppa del mondo di lead climbing nel 2020.

Canoa Sprint, Burgo-Beccaro in semifinale nel K2 1000 uomini

Dopo l’accesso ai quarti grazie a ai ripescaggi, la coppia azzurra formata da Burgo-Beccaro ha conquistato l’accesso alla semifinale nel K2 1000 uomini. La gara è in programma alle 5.55.

Atletica, Dal Molin fuori dalla finale dei 110 ostacoli

Paolo Dal Molin non è riuscito ad accedere alla finale dei 110m ostacoli. L’azzurro ha chiuso una delle tre semifinali al quarto posto, con il tempo di 13”40, che non gli ha garantito il ripescaggio, riservato ai due migliori tempi. «Mi aspettavo di fare molto molto meglio. La delusione è grande».

Nuoto, 10km di fondo: Rachele Bruni è 14esima

Solo quattordicesima l’azzurra Rachele Bruni nella 10km di nuoto. L’oro è invece andato alla brasiliana Ana Marcela Cunha. Medaglia d’argento per l’olandese van Rouwendaal Sharon e bronzo all’australiana Kareena Lee.

