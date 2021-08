Addio Lukaku, l’attaccante lascia l’Inter. Accettata l’offerta da 115 milioni del Chelsea

Il Chelsea lo voleva. E dopo un nuovo rilancio di 115 milioni di euro è riuscito ad ottenerlo. Romelu Lukaku saluterà l’Inter per andare a giocare con i Blues. L’ultimo passo che si aspetta per certificare il passaggio è l’offerta formale degli inglesi, che dovrebbe arrivare in serata. Questa mattina Lukaku non ha partecipato all’allenamento e non andrà alla trasferta prevista per domani a Parma. L’attaccante del Belgio potrebbe essere al Chelsea già per il prossimo appuntamento della squadra: la Supercoppa di mercoledì 11 agosto contro il Villarreal.

Leggi anche: