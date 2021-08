La spallata, lo sgambetto, il coccio di bottiglia: le due versioni sull’omicidio dopo la lite in strada a Bergamo

Alessandro Patelli, italiano, 19 anni, è l’uomo accusato di aver ucciso a coltellate il cittadino tunisino Marouan Tayari davanti alla moglie e alle figlie dopo una lite in strada per futili motivi in via Novelli nel centro di Bergamo verso le 13,15 di ieri. Secondo le prime ricostruzioni alla base di tutto c’è stata una lite per una spallata durante una passeggiata domenicale. Tra i due sarebbe iniziato un diverbio. Il 19enne sarebbe salito a casa, a pochi metri dal luogo della lite, avrebbe preso un coltello a serramanico e sarebbe sceso di nuovo in strada per affrontare il 34enne. Una delle coltellate avrebbe colpito al cuore Tayari senza lasciargli scampo. Il ragazzo avrebbe provato a fuggire ma sarebbe stato trovato poco dopo dai carabinieri.

Alessandro Patelli: chi è l’italiano accusato di aver accoltellato e ucciso un tunisino a Bergamo

Per Patelli il pm Paolo Mandurino ha disposto l’arresto in flagranza per omicidio volontario. Tayari, 34 anni, viveva da 14 anni a Terno d’Isola, era disoccupato e aveva precedenti di polizia per spaccio. È morto tra le braccia della moglie Eleonora Turco: le due figlie hanno 5 e 2 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera l’italiano scende in piazza verso le 13 mentre Tayari e la moglie mangiano sui gradini del suo ingresso. Dopo aver raggiunto lo scooter Patelli si rende conto di non avere con sé il casco e torna a casa. Scendendo di nuovo urta Tayari che gli intima di fare attenzione. A quel punto Patelli tira fuori il coltello e intima all’altro di allontanarsi, ma lui lo affronta e lo spinge a terra. A quel punto l’italiano si rialza e comincia ad accoltellarlo. Davanti ai magistrati e assistito dall’avvocato Enrico Pelillo, Patelli ha successivamente spiegato che stava andando a Trescore Balneario, dove la famiglia ha un terreno e che aveva il coltellino con sé fin dall’inizio: a suo dire lo usa per piccoli lavoretti. Avrebbe reagito perché si sentiva minacciato. Si è infine avvalso della facoltà di non rispondere quando i ricordi si sono fatti confusi.

La Stampa racconta con maggiori dettagli il diverbio tra i due. «Stai attento a come cammini, non andare addosso alle bambine» avrebbe detto Tayari a Patelli. Che a quel punto sarebbe salito a casa sua, vicino a via Novelli, ed è ridisceso con un coltello a serramanico. Si è svolto tutto in una manciata di minuti. Lui fornisce un’altra spiegazione: «Non è vero che stavo andando addosso alle bambine – si è difeso – è stato lui a farmi lo sgambetto e a minacciarmi con un coccio di bottiglia». Via Ermete Novelli è una strada nel centro di Bergamo vicina alla stazione ferroviaria e a viale Papa Giovanni XXIII, il viale che porta a Città Alta. «Quella è una zona “difficile”, spesso associata a problemi di sicurezza, oggetto per questo di assidua vigilanza – dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Nulla tuttavia può giustificare un atto così efferato, che fa pensare piuttosto ad un momento di follia».

