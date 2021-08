Lionel Messi è arrivato a Parigi. “La Pulce” pronto a firmare il contratto col Psg

Tutto pronto: “The Goat” è arrivato nella Ville Lumière. Lionel Messi è atterrato a Parigi intorno alle 15:30 accompagnato da tutta la famiglia per firmare il contratto da 35 milioni annui che lo legherà al Paris Saint Germain per le prossime due stagioni. L’annuncio del trasferimento, come il suo annuncio di addio al Barcellona, avevano creato entusiasmo tra i tifosi, salito poi alle stelle nelle ore precedenti l’approdo del calciatore in Francia. I tifosi parigini nel corso della giornata i tifosi si sono radunati sia all’aeroporto Le Bourget che davanti allo stadio Parco dei Principi per accogliere l’acquisto più importante della loro storia e di questa finestra di calciomercato europea.

Una volta accolto allo scalo fuori la capitale, l’argentino si è diretto verso la sede del club e si è affacciato dalla una finestra della struttura, con indosso una t-shirt col motto “Ici c’est Paris”, per salutare i tifosi arrivati per lui. Il sudamericano sta svolgendo le visite mediche di prassi, quindi la firma del contratto e l’inizio della sua nuova avventura in Ligue 1. La conferenza stampa di presentazione è organizzata per domani 11 agosto presso la sede societarie, mentre potrebbe già essere oggi la presentazione al pubblico con l’accensione della Torre Eiffel, prenotata dallo sceicco per l’occasione come quando fu acquistato, sempre dai blaugrana, Neymar. Che si è già detto disponibile a cedere la maglia numero 10 alla “Pulce”