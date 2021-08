Haiti, forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2: vittime e crolli. Diramata l’allerta tsunami – I video

Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato a Haiti, a 12 km a nord-est dalla città di Saint-Louis du Sud. La lunga scossa, avvenuta alle 8.30 locali (le 13.30 italiane) è stata avvertita in tutto il Paese e sono già stati registrati crolli e altri danni nelle località di Jérémie e Les Cayes, come testimoniano le immagini diffuse sui social. È stata diramata un’allerta tsunami. «Ci sono morti, lo confermo, ma non ho ancora il bilancio preciso», così ha detto il direttore della protezione civile Jerry Chandler, aggiungendo che il primo ministro Ariel Henry sta raggiungendo il centro operativo nazionale di emergenza a Port au Prince. Il Paese è ancora le prese con le conseguenze del terremoto che lo aveva colpito nel 2010. In quell’occasione persero la vita circa 230mila persone. Al momento, il direttore della protezione civile Jerry Chandler, ha confermato che ci sono delle vittime: «Ma non ho ancora il bilancio preciso», ha commentato.

Leggi anche: