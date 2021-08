Psg, fischi e urla dei tifosi contro Mbappé dopo le voci sul mancato rinnovo del contratto – Il video

Voci di mercato lo danno vicino al Real Madrid. Giorni fa ha detto alla società di non gradire l’arrivo di Leo Messi e per questo avrebbe chiesto di andare via

Doveva essere una serata di festa per la presentazione dei nuovi stellari arrivi al Paris Saint Germain, da Gigio Donnarumma a Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e, soprattutto, Leo Messi. Ma al Parc des Princes, nella prima della partita di Ligue 1 contro Strasburgo, non appena è risuonato il nome dell’attaccante Kylian Mbappé, dagli spalti sono piovuti fischi e urla contrariate da parte dei tifosi del club parigino. Il motivo? Le voci che parlano di un mancato rinnovo del contratto del numero 7 con il club e la possibilità che l’esterno della nazionale francese possa passare al Real Madrid o, secondo ipotesi più remote, alla Juventus. Alcuni giorni fa l’esterno francese, in scadenza il prossimo anno, aveva già detto alla società di non gradire l’arrivo di Leo Messi e per questo avrebbe chiesto di andare via.

Foto in copertina: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

