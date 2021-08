Il Psg delle star è già in crisi? L’Équipe: «Mbappé ha chiesto di andare via, non vuole giocare con Messi»

L’esterno francese, in scadenza il prossimo anno, aveva già detto alla società di non gradire l’arrivo dell’argentino. Ma il club non vuole cederlo al Real Madrid in questa finestra di mercato

È risaputo: Lionel Messi muove gli equilibri anche quando non è in campo, soprattutto nello spogliatoio. Era già successo a Barcellona, l’ultima volta quando i blaugrana acquistarono nel 2019 il francese Antoine Griezmann. I rapporti col transalpino ex Colchoneros non andarono a gonfie vele dall’inizio, l’argentino si rifiutò di stringere la mano al nuovo compagno di squadra all’arrivo nella sede, e solo dopo mesi i due rodarono insieme permettendo all’attacco del club di girare a modo. Stavolta il francese è un altro, Kylian Mbappé, la stella del Psg che avrebbe fatto presente di non voler giocare con Messi dalla prossima stagione, secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni diffuse da un giornalista della testata specializzata L’Équipe.

Fumata Blanca?

I mal di pancia del campione del mondo francese riaprono lo scenario di un suo possibile passaggio al Real Madrid. Già durante la presentazione di Messi lo stesso presidente del club parigino Al Khelafi aveva sottolineato come Mbappé fosse «al centro del progetto» che prevedeva «una squadra tra le migliori al mondo» in cui l’esterno rimaneva punto fermo. Nelle ultime ore, tuttavia, il giornalista de L’Équipe Thibaud Vezirian ha affermato in un tweet che il giocatore «vuole andarsene». «Ha chiesto il via libera e non desidera rinnovare il contratto (in scadenza il prossimo anno n.d.r.)», scrive il cronista sportivo. «O è il Real Madrid quest’estate o un trasferimento gratuito tra un anno. Aveva già avvertito diverse settimane fa di non voler giocare con Messi». La posizione del Psg rispetto a un trasferimento ai Blancos rimane la stessa di alcune settimane fa: Mbappé non verrà ceduto al club madrileno, almeno per l’attuale finestra di mercato. Ma anche la posizione del calciatore sembra piuttosto ferma. Ci saranno colpi di scena?

