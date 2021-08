Brucia anche la Toscana, devastati 25 ettari sui Monti Pisani. Roghi anche in Versilia – Il video

In seguito all’incendio che da ieri pomeriggio, 14 agosto, ha coinvolto i Monti Pisani, nel territorio di Vicopisano (Pisa), dieci famiglie, per un totale di 30 persone, sono state evacuate per sicurezza, mentre le fiamme hanno travolto circa 25 ettari di oliveti e pineta. La sala operativa della Regione Toscana ha fatto sapere che la situazione sembra essere sotto controllo: al momento sono al lavoro tre elicotteri e un canadair, insieme a operai forestali, volontariato antincendi boschivi e vigili del fuoco per la bonifica, per evitare che nelle ore più calde l’incendio presenti delle riprese. In zona è stato allestito un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco per seguire le operazioni di spegnimento e bonifica e intervenire tempestivamente in caso di repentine riprese del rogo. Le origini dell’incendio, sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri, sono tuttora sconosciute. Intanto un altro rogo ha interessato i boschi di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta (Lucca). Stanotte a Vapromari – nel comune di Camaiore – è nato un presidio dopo che sono andati a fuoco diversi ettari di bosco.

