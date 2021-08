In fuga tra gli spari: scene di panico all’aeroporto di Kabul, preso d’assalto dai civili afghani – Il video

Sono scene di panico generalizzato quelle che si sono verificate stamattina, 16 agosto, all’alba all’aeroporto di Kabul. Centinaia di persone si sono riversate nello scalo, nel tentativo di aprirsi un varco e salire su un aereo per scappare dall’Afghanistan, all’indomani della presa del potere da parte dei talebani e della caduta della capitale. In sottofondo si sentono gli spari, esplosi in aria – secondo diverse testimonianze, confermate da un ufficiale statunitense – dalle forze americane. Gli Usa hanno completato nella notte di oggi l’evacuazione dell’ambasciata e trasferito il personale diplomatico nello scalo di Kabul. «La folla era fuori controllo. Il fuoco è stato aperto solo per disinnescare il caos», ha detto l’ufficiale Usa alla agenzia di stampa Reuters.

