Ronaldo zittisce tutti: «Non si scherza col mio nome. Ho già scritto la mia storia al Real, basta chiacchiere»

Dopo che l’affare più importante per la Juventus è andato in porto – con l’arrivo di Manuel Locatelli – resta più che mai il tormentone Cristiano Ronaldo. Rimane o va via, con fuochi d’artificio negli ultimi giorni di mercato? Il dilemma, come per qualsiasi star internazionale, fa parlare. E lui, Cristiano Ronaldo, con un lungo post pubblicato sui social e con una sua foto in primo piano con l’indice sul naso come a voler chiedere silenzio, sbotta e risponde alle voci circolate in queste ore sul suo futuro calcistico (e quindi sul suo presunto e clamoroso ritorno al Real Madrid). «Non posso permettere alle persone – scrive il campione portoghese su Facebook – di continuare a scherzare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato a tutte e sfide che devo affrontare. Tutto il resto sono solo chiacchiere», dice CR7. «Chiunque mi conosce – precisa Ronaldo – è conscio del fatto che sono concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo è il mio modo di fare dall’inizio della mia carriera. Comunque, in considerazione di tutto quello che è stato detto e scritto recentemente, sono costretto a dire la mia».

«Più che la mancanza di rispetto nei miei confronti, come uomo e come giocatore, il modo frivolo in cui il mio futuro è stato coperto dai media è irrispettoso nei confronti di tutti i club coinvolti in queste voci, nonché nei confronti dei loro giocatori e staff», spiega, senza mai citare la Juve. «La mia storia al Real Madrid è stata scritta e immortalata negli annali – scrive – A parole e nei numeri, nei trofei e nei titoli, nei record […] E, oltre a ciò che ho conquistato, porto con me nove anni che mi hanno insegnato il rispetto nei confronti dell’affetto dei tifosi, un qualcosa che ho portato con me fino ad oggi e che per sempre amerò. So che i veri tifosi del Real Madrid continueranno ad avermi nel cuore, e io li avrò nel mio. Come le più recenti speculazioni in Spagna, ci sono sempre state storie intorno al mio nome e al mio futuro in altre società o in altri campionati, con nessuno mai realmente preoccupato sul cercare la verità dei fatti». A Torino, tra l’altro, l’addio di CR7 non sarebbe comunque vissuto come un dramma: un sondaggio, condotto da una testata web dedicata al mondo bianconero, rivela che due tifosi su tre sarebbero favorevoli alla partenza del fuoriclasse portoghese.

Foto in copertina: CRISTIANO RONALDO | FACEBOOK

Leggi anche: