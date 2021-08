Il video dei talebani che saltano nel tappeto elastico di un parco giochi dopo la conquista di Kabul? Falso!

Circolano diversi video che mostrerebbero i talebani festanti nei parchi giochi di Kabul e a seguito della presa del potere in Afghanistan. Uno di questi riprende alcune persone intente a saltare gioiose in un tappeto elastico, ma da una verifica effettuata da Open Fact-checking non risulta che si tratta di un video relativo al 2021 e di conseguenza non attuale.

Per chi ha fretta

Il video viene attribuito erroneamente al mese di agosto 2021.

Il video circolava già nel mese di marzo 2020.

Non ci sono prove per confermare che le persone riprese siano talebani.

Analisi

Riportiamo di seguito il video condiviso dagli utenti nell’agosto 2021 e attribuito alla recente conquista dei talebani della capitale afghana:

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Tra i tweet più popolari c’è quello di Asaad Hanna (@AsaadHannaa) che commenta così: «Taliban’s terrorists right now».

Il video circola dal 2020, come possiamo vedere dal seguente post Facebook pubblicato dall’account Sanaullah selaab. Secondo la traduzione fornita dal social, viene fatto riferimento a una delegazione dei talebani che sarebbe arrivata in città per la prima volta, ma tale descrizione del video sembra piuttosto goliardica e non risulta confermata.

Al momento non siamo in grado di identificare il luogo esatto dove è stato ripreso il video, così come la data esatta e l’eventuale identità delle persone riprese.

Leggi anche: