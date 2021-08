Firenze, scritte No vax sui muri dell’hub vaccinale: «I vaccini uccidono»

La Digos ha avviato le indagini per il danneggiamento

Come è accaduto giorni fa a Moncalieri, anche a Firenze sono comparse scritte No vax sui muri del Mandela Forum, il palasport adibito da mesi ad hub vaccinale anti Covid nel capoluogo toscano. A scoprire il gesto, i cui autori sono per adesso ancora ignoti, è stato lo stesso personale sanitario formato da medici e infermieri. Dopo aver informato la Digos, sono partite le indagini documentando con fotografie il danneggiamento. Secondo quanto emerge, sarebbe stata scavalcata la recinzione dell’impianto ma nessuno è entrato dentro la struttura. Le scritte sono state fatte con vernice sui muri esterni.

