Sfregi No vax sull’hub vaccinale di Moncalieri. Il sindaco: «Il vaccino è sicuro, ma uno per l’ignoranza ancora non esiste»

Hanno imbrattato con uno spray a vernice rossa l’hub vaccinale di Moncalieri allestito nell’area dell’ex foro boario della città alle porte di Torino. Scritte e simboli No Vax realizzati da autori, per ora, ancora anonimi, anche se i carabinieri sono al lavoro per individuarne l’identità. La denuncia arriva dal sindaco Paolo Montagna che su Facebook ha raccontato quanto accaduto, e nel frattempo ha partecipato al sopralluogo con la polizia municipale. «Il vaccino contro il Covid c’è, è sicuro, salva la vita – commenta il primo cittadino -. Quello contro l’ignoranza, purtroppo, non è stato ancora scoperto». E ha poi aggiunto: «Ringrazio gli uomini della Stazione dei Carabinieri di Moncalieri, che sono tempestivamente intervenuti avviando la denuncia contro ignoti e che ora stanno visualizzando le immagini delle telecamere per individuare i responsabili – aggiunge il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna -. Ma la risposta migliore l’hanno data i tanti ragazzi e cittadini che ho visto questa mattina fare la coda per il vaccino. E la squadra del Palavaccini, sempre presente e operativa, anche a Ferragosto. Avanti Insieme!».

