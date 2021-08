La pornostar Eveline Dellai e il premier: le chat e i messaggi che mettono in imbarazzo il governo belga

Eveline Dellai, 28 anni, di Villamontagna in provincia di Trento è una pornostar e stella dell’intrattenimento per adulti. Alexander De Croo, 46 anni, sposato e con due figli, è il primo ministro del Belgio dal 2020. E le storie di due personaggi a prima vista così diversi sono connesse tramite una chat. Che sta mettendo in imbarazzo il governo belga. Tutto è cominciato da una conversazione privata tra i due svelata da Wouter Verschlden, giornalista di Newsweek, nel libro uscito nel luglio 2021 “I becchini del Belgio”: «Ehi tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre… Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?».

Eveline Dellai e Alexander De Croo

Ma, racconta oggi il Corriere della Sera, a Eveline Dellai, che è una celebrità anche per gli spettacoli a luci rosse in compagnia della sorella gemella Silvia (si fanno chiamare le Dellai Twins), De Croo ha inviato una lunga serie di apprezzamenti e avances tramite WhatsApp. Che sono finiti persino per qualche ora su Youtube, pubblicati dal produttore a luci rosse belga Dennis Burka. Lei, in una pausa delle riprese del suo nuovo film, racconta al quotidiano la sua verità: «De Croo mi aveva scritto in occasione di un mio spettacolo in Belgio chiedendomi di vederci. Io non sapevo chi fosse e come avesse ottenuto il mio numero privato. Così mi sono informata e mi hanno detto che era un politico importante. Da lì abbiamo iniziato a scriverci».

Dellai dice che De Croo «era un mio fan, voleva vedermi. Anche io avrei voluto, ma tra i suoi impegni e i miei non siamo mai riusciti ad organizzarci. Così abbiamo chattato». E ora i messaggi sono finiti su tutti i giornali del paese: «Da loro è diventato uno scandalo ma per me è una cosa da niente. Ricevo milioni messaggi, molti di quelli che mi scrivono sono politici e sono famosi, è normale». E risponde «No comment» a chi le chiede se chatta anche con altri vip: «I messaggi di De Croo sono simili a migliaia di altri che mi arrivano ogni giorno. La verità è che sono un po’ triste che il premier e io non siamo riusciti a vederci di persona. Non ce l’abbiamo fatta a trovare il giorno giusto… È un peccato. A me piacciono tutti gli uomini con carisma. Anzi, gli uomini di potere in particolare…».

Chi è Eveline Dellai

Eveline spiega che i messaggi sono finiti su YouTube per una sorta di revenge porn: il produttore lo ha fatto «perché era arrabbiato con me, anzi perché era innamorato di me. Con De Croo comunque non c’è mai stata una storia d’amore; io sono troppo impegnata con il lavoro, non ho spazio per innamorarmi. Certo gli uomini non mi mancano, ma senza amore». Eveline Dellai, figlia di padre trentino e di madre ceca, attualmente vive a Praga ma a settembre tornerà a Trento dove abitano i suoi genitori. Stella del programma tv PornDoe Premium, nel 2019 era stata contattata per partecipare all’edizione del Grande Fratello.

Foto copertina da: Instagram

Leggi anche: