Afghanistan, il mullah Baradar a Kabul: «Formeremo un governo inclusivo». Ma nel Paese continuano i rastrellamenti

In Afghanistan le operazioni di evacuazione proseguono a rilento. All’esterno dell’aeroporto Hamid Karzai migliaia di persone attendono nella speranza di riuscire a salire a bordo di un volo per lasciare il Paese, con i talebani che continuano a ostacolare l’accesso allo scalo. Nella mattina di oggi, 21 agosto, è arrivato a Kabul il leader talebano Abdul Ghani Baradar, annunciando l’intenzione di formare un governo «inclusivo», mentre nel Paese non si fermano i raid verso i civili e i rastrellamenti casa per casa alla ricerca dei collaboratori internazionali e dell’ex governo afgano.

Il Mullah Baradar arriva a Kabul per formare «un governo inclusivo»

In mattinata è arrivato nella capitale afgana il Mullah Abdul Ghani Baradar, leader del gruppo e sodale dello storico leader mullah Omar, che sin dalla presa di Kabul dello scorso 15 agosto è ritenuto il probabile futuro presidente dell’Emirato Islamico dei talebani. Baradar, secondo quanto riferito da fonti dall’agenzia Afp, incontrerà «leader della Jihad e politici per formare un nuovo governo inclusivo». Tuttavia, secondo quanto riferito da Associated Press, fino al 31 agosto – data in cui si dovrebbero concludere definitivamente le operazioni di ritiro delle truppe Usa – non vi sarà nessun annuncio sul nuovo governo dell’Emirato.

A Herat imposto il divieto per le studentesse di frequentare classi miste

A seguito dell’incontro tra docenti universitari, titolari di istituzioni private e funzionari talebani, secondo le regole della «prima fatwa», nella provincia di Herat, nell’Afghanistan occidentale, è stato fatto divieto alle studentesse delle università pubbliche e private di continuare a frequentare le lezioni in classi miste. Il mullah Farid, responsabile dell’Emirato per l’Istruzione superiore, ha infatti avvertito che le classi miste devono essere abolite perché «questo sistema è la radice di tutti i mali della società». Ma se negli atenei pubblici, data l’alta disponibilità di aule, sarà possibile cercare di creare aule ad hoc per le studentesse, questo sarà molto più difficile negli atenei privati, dove il numero di studentesse universitarie è molto basso.

Foto in copertina: EPA/Sgt. Victor A. Mancilla

