Kabul, cresce la paura del terrorismo. Il Regno Unito: «L’attacco dell’Isis all’aeroporto è una minaccia imminente»

La situazione all’aeroporto di Kabul è sempre più complessa. C’è tempo fino al 31 agosto per completare l’evacuazione. La struttura è presidiata da oltre 8 mila soldati dell’esercito degli Stati Uniti. Le attività delle sedi diplomatiche sono tutte concentrate al suo interno, come ha raccontato il nostro diplomatico Tommaso Claudi. E ora c’è una nuova minaccia a rendere ancora più caotica la situazione: il rischio di un attentato dell’Isis. Nelle ultime ore hanno confermato questa minaccia diversi fonti di intelligence. Ieri lo avevano anticipato i servizi segreti degli Stati Uniti. Secondo il Pentagono l’Isis avrebbe terminato la fase di preparazione per un attacco in cui sarebbero stati coinvolti 10 attentatori suicidi e diversi razzi. A spiegarlo anche i diplomatici John Kirby e William Taylor: «Sappiamo che c’è una minaccia dell’Isis». Nelle ultime ore anche il governo del Regno Unito ha spiegato che la minaccia di un attentato dell’Isis è «molto grave e imminente».

L’Isis e i talebani non sono alleati. Da anni si combattono per il loro controllo dei territori tra Afgnanistan e Pakistan. Un attentato dell’Isis all’aeroporto di Kabul sarebbe strategico per colpire sia i talebani che gli Stati Uniti, ancora schierati con migliaia di militari. Secondo la Cnn il rischio di un attacco è diventato ancora più concreto dopo che oltre 100 detenuti legati all’Isis sono fuggiti da due prigioni vicino a Kabul mentre i talebani avanzavano per conquistare la capitale. Le due carceri che hanno visto scappare i loro detenuti dovrebbero essere quelle di Bagram e di Pul-e-Charki.

