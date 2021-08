Afghanistan, oltre 82 mila persone evacuate finora: restano bloccati almeno 300 mila ex collaboratori Nato

Sono almeno 82.300, secondo la Bbc, le persone evacuate finora dall’Afghanistan da Usa, Regno Unito e altri Paesi dopo la presa di Kabul da parte dei talebani. Nelle ultime 24 ore i militari americani hanno fatto uscire dal Paese quasi 20 mila sfollati, mentre Londra, seconda per numero di soccorsi, è arrivata in totale a quota 10 mila da inizio operazioni. Le persone considerate più a rischio – stranieri esclusi – sono tuttavia stimate in circa 300 mila solo contando gli ex collaboratori afgani della missione Nato. Mancano solo sei giorni alla scadenza del ritiro definitivo delle truppe Usa dal Paese. E ieri il presidente Joe Biden, durante il G7, ha confermato che Washington si prepara a completare l’evacuazione entro il 31 agosto, spiegando che ogni giorno che passa il rischio di attentati terroristici aumenta.

Merkel: «Il dialogo con i talebani deve continuare»

Angela Merkel, parlando al Bundestag della situazione in Afghanistan, ha detto: «Il dialogo con i talebani deve continuare» per salvaguardare le conquiste degli afgani. «Continueremo la missione di evacuazione il più a lungo possibile», in modo che gli afgani che hanno aiutato i tedeschi sul posto «possano lasciare il paese». Merkel ha anche ricordato di aver incontrato Vladimir Putin, e ha sottolineato che anche con Mosca «il dialogo va portato avanti».

Il 60% degli sfollati sono bambini

Secondo i dati diffusi dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Afghanistan, riporta la Bbc, quasi il 60% degli afgani che sono stati costretti a lasciare le proprie case quest’anno sono bambini: nel Paese dall’inizio di maggio più di 400 mila persone sono state registrate come nuovi sfollati a causa dell’intensificarsi dei combattimenti in tutto il Paese. In totale quest’anno sono stati sfollati quasi 550 mila afgani.

Ettore Rosato (Iv): «È una fuga precipitosa dopo 20 anni di sacrificio»

In Olanda proteste fuori da un centro di accoglienza

Fuori da un centro di accoglienza per rifugiati in Olanda è esplosa la protesta. Stando ai media locali la polizia è dovuta intervenire martedì notte per disperdere circa 250 manifestanti che si erano radunati per impedire l’accesso di alcuni rifugiati afgani ad un centro d’accoglienza situato in un campo militare ad Harskamp, un villaggio a est di Utrecht. Nel centro di accoglienza, in cui gli arrivi sono iniziati ieri sera, sono attesi circa 800 rifugiati provenienti dall’Afghanistan. Il campo militare è uno dei quattro centri di ricezione d’emergenza creati dal governo olandese.

L’ambasciatore cinese ha incontrato una delegazione talebana a Kabul

Ieri, una delegazione talebana e l’ambasciatore cinese in Afghanistan Wang Yu si sono incontrati Kabul, secondo quanto riportato dal Quotidiano del Popolo. «La Cina ha mantenuto una comunicazione e una consultazione fluida ed efficace con i talebani» e Kabul è «naturalmente una importante piattaforma e canale per le due parti al fine di discutere questioni importanti», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel briefing quotidiano. Sui temi trattati a Kabul, i media hanno riferito di un focus su situazione in Afghanistan, sicurezza di ambasciata e diplomatici cinesi, relazioni bilaterali e aiuti umanitari.

«Rispettiamo sempre la sovranità e l’integrità territoriale e sosteniamo il principio di non interferire negli affari interni e di attenerci a politiche amichevoli per tutti gli afgani», ha detto Wang, per il quale «la Cina rispetta gli afgani affinché decidano il proprio futuro e sostiene l’attuazione del principio ‘della guida afgana e della proprietà afgana». Mentre il presidente cinese Xi Jinping, riportano i media ufficiali di Pechino, ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin dedicata «alla situazione venutasi a creare in Afghanistan».

Le testimonianze degli afgani rifugiati in Italia: «Situazione terrificante»

