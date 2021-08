Lo sciopero dei medici contro i No vax in Florida: «Stanchi di vedere pazienti non vaccinati» – Il video

In Florida 75 medici hanno organizzato uno sciopero simbolico lunedì scorso, 23 agosto, per portare l’attenzione su tutti quei pazienti Covid dello Stato che arrivano in reparto, per poi scoprire che non sono vaccinati. I medici che hanno partecipato alla manifestazione a Palm Beach Gardens, nel sud del Paese, hanno detto di essere stanchi e frustrati per la disinformazione che ha contribuito a mettere molti cittadini nella condizione di poter esitare davanti alla campagna vaccinale. «È incredibilmente frustrante perché sappiamo che i vaccini sono sicuri ed efficaci e sono le persone che escono e parlano contro di loro che vanno davvero contro i medici, la medicina e la scienza. Non è il messaggio che vogliamo trasmettere alle persone», ha raccontato a Msnbc JT Snarkski, uno dei medici che hanno partecipato allo sciopero. E ha poi aggiunto che i vaccini «sono sicuri e dobbiamo vaccinare le nostre comunità».

La protesta si è svolta mentre in Florida molti ospedali si stanno avvicinando alla soglia limite per quanto riguarda la capacità dei reparti di terapia intensiva e mentre lo Stato deve far fronte a un’ondata di casi Covid-19 a causa della variante Delta. A partire da questa settimana, circa l’86% dei letti ospedalieri era occupato. Secondo i dati della Mayo Clinic circa il 63% dei residenti in Florida ha ricevuto almeno una dose di vaccino; circa il 51% è completamente vaccinato.

