Afghanistan, la risposta di Joe Biden agli attentati di Kabul: «Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare»

Gli americani uccisi negli attacchi all’aeroporto di Kabul erano «eroi impegnati in una missione pericolosa». Così Joe Biden si è rivolto alla nazione nel giorno in cui almeno 12 marines, e 90 civili afgani, hanno perso la vita negli attentati nella capitale afgana. «La situazione è in continua evoluzione – ha aggiunto Biden – Questi americani, che hanno dato la loro vita, sono eroi. Eroi che erano impegnati in una missione altruistica per salvare le vite di altri».

Biden ha poi espresso le sue condoglianze verso le famiglie che hanno perso i figli. Per farlo, il presidente americano ha ricordato – trattenendo le lacrime – il figlio morto dopo aver prestato servizio in Iraq. «Abbiamo un obbligo verso tutti voi, verso le famiglie di questi eroi. Sono morti difendendo i nostri valori e la nostra visione», ha aggiunto Biden. Riferendosi poi ai terroristi dell’Isis-K che hanno compiuto questi attacchi ha detto: «Non dimenticheremo, non perdoneremo. Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare». Rispondendo poi a una domanda sulle operazioni di evacuazione, Biden ha chiarito che «se l’esercito ha bisogno di ulteriori forze le garantirò».

