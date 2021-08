Sicilia in giallo, Speranza firma l’ordinanza: è la prima Regione ad abbandonare la zona bianca

Dal 3 agosto i i nuovi casi giornalieri non sono mai scesi sotto quota 789 e troppi over 50 non si sono ancora vaccinati

Ora è ufficiale: la Sicilia entra in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato una nuova ordinanza. «È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi», ha detto. Si tratta della prima Regione a cambiare colore, dopo il periodo in zona bianca durante la stagione estiva. È dall’inizio del mese – dal 3 agosto – che i nuovi casi giornalieri non sono mai scesi sotto quota 789. Nessun’altra zona di Italia, poi, ha un numero così alto di persone con un’infezione in corso – 25.506 -, e lo stesso vale per i ricoverati nei reparti ordinari – 751 – e nelle terapie intensive – 102. A tutto questo si aggiunge l’altissima percentuale di persone over 50 che ancora non si sono sottoposte alla vaccinazione anti Covid.

