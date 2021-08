Quando Ronaldo aveva giurato che non sarebbe mai andato al City e perché ora può convenire a lui e al club – Il video

Cristiano Ronaldo aveva giurato che non sarebbe mai andato al Manchester City. Ma adesso ha evidentemente cambiato idea, visto che ieri il suo procuratore Jorge Mendez si è incontrato con i vertici del club a Parigi proprio per trattare il suo trasferimento. In un’intervista che risale al 2015 Cr7 giurava che mai e poi mai si sarebbe trasferito sull’altra sponda di Manchester: «Pensi davvero che i soldi possano farmi cambiare idea?», diceva, «Non credo proprio. Perché se fosse soltanto una questione di soldi me ne andrei a giocare in Qatar. Lì hanno più soldi che al City. Non è questione di soldi ma di passione». Eppure, spiega oggi Steven Railston sul Manchester Evening News, il trasferimento di Ronaldo al City ha senso perché è quello che cercava la squadra di Pep Guardiola: visto che ha fatto 101 goal in 134 partite «giocando in una squadra in declino», con il sistema di gioco dell’allenatore basco potrebbe diventare micidiale. E poi una star del suo calibro è quello che serve alla società di Mansour per diventare ancora più appetibile dal punto di vista del marketing. Infine, Cr7 è quello che ci vuole per rendere il City una delle squadre favorite per la prossima Champions League. Ovvero l’unico trofeo che manca alla collezione dello sceicco.

Leggi anche: