I No Green pass tornano in piazza: oggi tre diverse manifestazioni a Roma

Alle 18, a piazza del Popolo, a Roma, arriva Forza Nuova; alle 18, a piazza dell’Esquilino, invece, si danno appuntamento i seguaci di “Basta Dittatura” mentre alle 18.30 è la volta, a Bocca della Verità, del Comitato “Libera Scelta”. Complottisti, neofascisti e oppositori del Green pass scendono in piazza per dire no alla certificazione verde che, tra le altre cose, consente l’accesso ai ristoranti al chiuso ma che da settembre riguarderà anche i trasporti. Dalle manifestazioni di oggi emerge come i No Green pass non siano poi così uniti. Tre diversi appuntamenti, nella stessa città, alla stessa ora. “Basta Dittatura” non ha voluto, di fatto, mischiarsi con l’estrema destra mentre la terza piazza, quella del Comitato “Libera Scelta”, si presenta come più moderata e non complottista, «un comitato di liberi cittadini, apartitico e apolitico, aperto a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitari».

Foto in copertina di repertorio: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

