Afghanistan, talebani: «Presto prenderemo il pieno controllo dell’aeroporto». Dopo 20 anni termina la missione del Regno Unito

Si fa sempre più vicina la scadenza, quella del 31 agosto, per completare il ritiro delle truppe straniere dall’Afghanistan e le operazioni di evacuazione. I talebani hanno annunciato che non appena tutti i militari e i civili Usa se ne saranno andati assumeranno il «pieno controllo» dell’aeroporto di Kabul. «Stiamo aspettando il cenno finale dagli americani per prendere il pieno controllo» dello scalo, ha detto oggi all’agenzia Reuters una fonte ufficiale dei talebani. Abbiamo, ha aggiunto, una squadra di «tecnici e ingegneri altamente qualificati» per gestire l’aeroporto della capitale afgana. Secondo le ultime indiscrezioni, i talebani avrebbero chiuso un accordo con la Turchia per il controllo dell’aeroporto.

Dopo 20 anni finisce la missione britannica: ieri l’ultimo volo della Raf ha lasciato Kabul

Si conclude la missione del Regno Unito in Afghanistan. Londra aveva, dopo gli Stati Uniti, il secondo contingente militare più numeroso. Ieri, l’ultimo volo dell’aviazione britannica ha lasciato Kabul. Secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa inglese, Ben Wallace, sono circa 15mila le persone evacuate dal Paese, di cui 5mila cittadini britannici e oltre 8mila afgani che hanno lavorato con il Regno Unito. Tra loro anche 2.200 bambini, la più piccola dei quali è una bimba che ha un solo giorno. Ma non mancano le polemiche sul fatto, ammesso ieri anche dal capo delle forze armate, che qualcuno è stato lasciato indietro. Secondo il Sunday Times fino a 9mila persone che avevano i requisiti per lasciare il Paese non sono state evacuate. L’ambasciatore britannico in Afghanistan, Laurie Bristow è partito con l’ultimo volo ed è stato lasciato in Qatar da dove guiderà l’impegno diplomatico, per la sicurezza e umanitario del Regno Unito. Il governo di Londra ha già annunciato che intende ristabilire una presenza diplomatica a Kabul «non appena la situazione politica e di sicurezza nel Paese lo consentirà»

