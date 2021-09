Berlusconi torna al San Raffaele: nuovi controlli post Covid

L’ex premier Silvio Berlusconi è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si sarebbe sottoposto a nuovi controlli. Secondo ambienti parlamentari del centrodestra, Berlusconi è tornato questa mattina nell’ospedale milanese dove era già stato la scorsa settimana, tra il 26 e il 27 agosto, per ulteriori controlli post Covid dopo essere rientrato dalle vacanze in Sardegna. Anche in quest’ultimo caso, per l’ex premier si tratterebbe di controlli legati ai postumi della guarigione dalla Covid-19 dell’ottobre 2020. Gli esami si sarebbero conclusi in mattinata.

Leggi anche: