Incendio a Milano, le nuove immagini agli atti dell’inchiesta: le fiamme avvolgono il grattacielo in meno di 5 minuti – Il video

Agli atti dell’inchiesta saltano fuori nuovi video, realizzati dai residenti della zona, che mostrano cosa è avvenuto nei primi minuti dell’incendio che ha divorato il palazzo di 18 anni di via Antonini. Dal fumo ai detriti incandescenti finiti in strada all’improvviso che hanno trasformato quella torre in una torcia di fiamme, in meno di cinque minuti. Il rogo si sarebbe sviluppato al quindicesimo piano (anche se sul punto bisognerà ancora indagare visto che «la luce dell’appartamento era staccata», secondo il custode), quindi il palazzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Tutto, dunque, è avvenuto in pochissimo tempo. E le immagini ne sono una prova lampante. I video sono stati acquisiti nel fascicolo dell’inchiesta della Procura di Milano coordinata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella. Grazie agli ultimi accertamenti, condotti dai vigili del fuoco, infine, sarebbe stata individuata la ditta che avrebbe realizzato i pannelli di rivestimento esterno dell’edificio (sui quali diversi dubbi sono stati avanzati). Si tratta della Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola (Piacenza).

