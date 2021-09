Paralimpiadi, Luca Mazzone è medaglia d’argento in handbike, bronzo anche per Aere e nel tennistavolo

Luca Mazzone ha vinto la medaglia d’argento nella prova in linea categoria H1-H2 di handbike ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Al Fuji International Speedway, l’azzurro ha chiuso con un tempo di 31:23.79 portandosi a casa la seconda medaglia di questi Giochi dopo l’altro argento nella crono H2: per il 50enne di Terlizzi è il settimo podio paralimpico tra paraciclismo (3 medaglie a Rio nel 2016) e nuoto (2 a Sydney 2000). Per l’Italia si tratta della medaglia numero 44, la prima di oggi. Mazzone è nato a Terlizzi (Bari) il 3 maggio del 1971 e gareggia per il Circolo Canottieri Aniene. Tra gli atleti di punta del paralimpismo italiano, ha esordito in Nazionale nel 2000 nel nuoto e nel 2011 nel ciclismo, partecipando ai Giochi nel 2000, 2004, 2008 e 2016 e portando a casa prima di questa edizione anche due argenti nel nuoto a Sydney e due ori e un argento a Rio nel ciclismo. In questa disciplina vanta anche 16 medaglie d’oro e 3 d’argento nei Campionati mondiali dal 2013 a oggi.

L’Italia vince anche la medaglia di bronzo nel femminile a squadre di tennistavolo. Il team formato da Giada Rossi e Michela Brunelli ha raggiunto la semifinale del torneo, arrendendosi solo all’ultimo game nel match contro la Cina al Tokyo Metropolitan Gymnasium, terminato 2-1. E Katia Aere è medaglia di bronzo nella prova in linea della categoria H5 di handbike femminile ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Aere, 50 anni compiuti il 28 agosto e festeggiati in Giappone insieme alla squadra, si è piazzata terza nella gara al Fuji International Speedway: l’oro è andato all’americana Oksana Masters, l’argento alla cinese Sun Bianbian.