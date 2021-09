L’uragano Ida provoca uno storico allagamento a New York – I video

L’uragano Ida ha causato un allagamento di dimensioni storiche a New York: la metropolitana è ferma e gli abitanti sono stati invitati dalle autorità a non uscire di casa. L’uragano ha colpito la Grande Mela in un modo che secondo il governatore Kathy Hochul, che ha sostituito Andrew Cuomo da appena 8 giorni, «non era prevedibile», come ha detto alla Cnn dopo aver dichiarato lo stato di emergenza. Anche il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato l’emergenza per la città, invitando tutti a rimanere a casa mentre molte linee elettriche sono saltate. Le condizioni delle strade, ha dichiarato su Twitter, sono pericolose. «Se state pensando di uscire, non farlo. State lontano dalle metropolitane. State lontano dalle strade. Non guidate», ha scritto il sindaco.

La città di New York ha vietato la circolazione di tutti i mezzi a parte i veicoli di emergenza fino alle 5 di mattina ora locale. Per il momento secondo i vigili del fuoco non ci sono segnalazioni di danni o persone ferite a causa dell’inondazione, che ha interrotto le linee elettriche provocando lo stop della metropolitana. Ida è stata la quinta tempesta più potente a colpire gli Stati Uniti con raffiche di vento fino a 240 km/h, causando probabilmente decine di miliardi di dollari di danni alle infrastrutture.

Video da: Twitter

Leggi anche: