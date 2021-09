Europei di Pallavolo, la festa di Egonu e delle azzurre dopo la vittoria – Il video

«Siamo qua, dopo tutta la me*da». Paola Egonu e la squadra di Pallavolo femminile festeggia negli spogliatoi dopo la storica vittoria agli europei contro la Serbia. Le azzurre hanno conquistato la finale di Belgrado contro la squadra che le aveva battute ai quarti durante le Olimpiadi di Tokyo. Una sconfitta che era costata alle azzurre non poche critiche da parte del pubblico. «Non vedevamo l’ora di giocare contro la Serbia. Ci ricordavamo bene la partita delle Olimpiadi, provavamo un po’ di vergogna perché sapevamo di non aver giocato come potevamo», ha detto la capitana della nazionale Miriam Sylla ai microfoni di RaiSport. «Volevamo dimostrare qualcosa, lo abbiamo fatto e sono davvero felice. Questa medaglia cancella il fallimento delle Olimpiadi: non ci siamo abbattute, siamo tornate e abbiamo vinto».

