Scuola, «i presidi non possono sospendere i docenti senza Green pass»: la sentenza dei giudici di Trieste

Una sentenza che avrà delle conseguenze sulla gestione del lavoro nel mondo della scuola ai tempi del Green pass. La Corte di Appello di Trieste ha stabilito che i dirigenti scolastici non hanno il potere di sospendere i docenti senza certificazione verde. La competenza è dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico. La decisione è frutto del parere contenuto nell’ordinanza della Cassazione civile che ha respinto l’appello presentato dal Miur e confermato la decisione di primo grado. In quell’occasione già era stata dichiarata l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni nei confronti di un docente sprovvisto di pass per accedere in sicurezza a scuola. Secondo la Corte, solo l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, organo amministrativo della scuola competente in materia, e non il preside, può sospendere un docente. L’ordinanza potrebbe far saltare anche le sanzioni pecuniarie che lo stesso ministero dell’Istruzione aveva previsto nei confronti del personale sprovvisto di Green pass e che dovrebbero elevare gli stessi dirigenti scolastici, come si legge sul sito dello stesso dicastero.

