Acireale, carabiniere interviene per una rissa. Ferito gravemente al collo: arrestato il 69enne che ha sparato – Il video

Il vicebrigadiere è intervenuto per aiutare i colleghi arrivati per la lite scoppiata sul sagrato di una chiesa di Acireale. Era lì libero dal servizio mentre in chiesa si celebrava la prima comunione del figlio

È stato arrestato nella notte l’uomo che ieri 5 settembre ha ferito gravemente con un colpo di pistola alla testa un vicebrigadiere dei carabinieri, intervenuto fuori dalla casa chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale, per sedare una rissa. L’uomo di 69 anni è accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. La lite tra una decina di persone era scoppiata sul sagrato della chiesa, mentre all’interno si stava celebrando la messa per le prime comunioni. Il vicebrigadieri 43enne era fuori servizio, era lì per la comunione del figlio ed è intervenuto quando la rissa era ancora in corso mentre i suoi colleghi erano intanto arrivati per quella lite sul sagrato della chiesa. Improvvisamente il 69enne ha estratto la pistola e ha sparato un colpo che ha colpito il vicebrigadiere ferendolo al collo. Lo sparo si è sentito anche dall’interno della chiesa, dove è scoppiato il panico durante la celebrazione. Il 69enne è stato immediatamente immobilizzato e disarmato dai carabinieri, mentre il vicebrigadiere è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico.

Video: FACEBOOK | Dalla diretta messa nella chiesa di Santa Maria Ammalati: la paura dopo lo sparo sul sagrato

