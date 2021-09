No Green pass, fermati il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e altri 4 membri del movimento

Giuliano Castellino di Forza Nuova è stato fermato e con lui 4 altri membri del movimento impegnati nelle ultime settimane a protestare contro il Green pass. Ad annunciarlo è stato il leader di Forza Nuova Roberto Fiore che ha comunicato i provvedimenti presi a Roma nei confronti dei militanti del suo movimento. Per oggi 6 settembre erano previste ulteriori proteste contro l’obbligo di pass sanitario davanti a Montecitorio, il fermo sarebbe scattato mentre i cinque manifestanti tentavano di raggiungere il Pantheon. Le dinamiche del provvedimento non sono ancora chiare, né è stata riferita alcuna conferma di arresto. Negli ultimi giorni le piazze romane contro il Green pass sono state dominate dall’ultra destra che spesso è riuscita a prendere il controllo della protesta. Lo scorso 1° settembre Giuliano Castellino era stato visto allo stadio con tanto di pass sanitario alla mano: per andare a vedere la partita della sua squadra del cuore aveva ceduto alle lusinghe della “dittatura sanitaria” così come definita dai No Green pass.

Leggi anche: