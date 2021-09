«Non è un paese per vecchi col Gratta e vinci». I migliori meme sul caso del biglietto da 500 mila euro

Una vicenda che non poteva sfuggire alla lente dei social network. La fuga dell’uomo che avrebbe rubato un gratta e vinci da 500 mila euro a un’anziana signora in una tabaccheria di Napoli si è conclusa. con la sua cattura a Fiumicino. Gaetano Scutellaro, questo il suo nome, è stato fermato dagli agenti mentre stava per salire su un volo diretto a Tenerife. «Il biglietto l’ho comprato io, volevo fuggire all’estero perché non mi sento sicuro a Napoli», avrebbe detto l’uomo, ora denunciato per furto aggravato. Scutellaro – che, per la precisione, è il marito della titolare della tabaccheria – si è difeso dichiarando di aver chiesto alla signora «soltanto di andare a riscuotere la vincita», che credeva «ammontasse soltanto a 500 euro». Intanto il biglietto è stato recuperato in una banca di Latina. Ma mentre il giallo intorno alla vicenda si più ricco di dettagli (non sapeva, dice Scutellaro, nemmeno della denuncia della signora), sui social fioccano i meme sulla vicenda. Eccone una selezione.

