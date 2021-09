Kabul, i talebani sparano sulla folla per disperdere una protesta contro il Pakistan – Il video

Una protesta cui hanno aderito una settantina di persone, a Kabul, è stata sedata dai talebani che hanno sparato per disperdere la folla. I manifestanti gridavano slogan contro il Pakistan, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche sul posto. La folla, costituita per la maggior parte da donne, ha marciato fino all’ambasciata pachistana. ToloNews su Twitter parla di «centinaia di manifestanti oggi a Kabul» che «gridano slogan contro il Pakistan». Nelle foto di ToloNews si vedono in prima fila diverse donne che reggono uno striscione.

Leggi anche: