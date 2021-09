I talebani frustano e picchiano le donne che manifestano a Kabul – Il video

In un video pubblicato su Twitter da Zaki Daryabi, giornalista e reporter investigativo di base in Afghanistan, si vede un talebano che colpisce una donna con una frusta a Kabul. La ragazza fa parte di un gruppo di donne che hanno sfilato con i cartelli di protesta durante la Marcia delle Donne andata in scena nella capitale afgana. Quando viene colpita, le altre decidono di riporre i cartelli nelle borse e di andarsene. In un altro tweet Daryabi scrive che, secondo alcuni testimoni oculari, i talebani hanno arrestato cinque giornalisti di Etilaatroz, il media di cui è publisher e che ha vinto nel 2020 un premio internazionale per le sue inchieste contro la corruzione.

Leggi anche: