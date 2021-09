Ruby Ter, ansia per Berlusconi: «Medici preoccupati». La pm: «È vecchio, andiamo avanti». Oggi la decisione

Silvio Berlusconi ha un quadro clinico «di malattia di vecchiaia, costellato da patologie compatibili con la vecchiaia, il quadro di uomo vecchio che nel corso della sua vita ha avuto tante patologie, un uomo molto vecchio, ripeto, con tante piccole fastidiose patologie», ma «se non fosse supportato da una serie di medici infinita e di avvocati sarebbe qui a farsi il processo». Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nel processo milanese sul caso Ruby ter spiegando che, anche sulla base delle relazioni mediche presentate dalla difesa, «questo quadro» non è «tale da costringere 50 persone a rinviare» il processo. L’avvocato del Cavaliere Federico Cecconi durante il suo intervento aveva invece perorato la causa del rinvio: gli serve «riposo assoluto», come hanno detto i medici che lo hanno in cura secondo i quali «non si può neanche escludere una sorta di cronicizzazione» degli episodi di fibrillazione cardiaca avuti nell’ultimo periodo.

Stando alla relazione medica l’ex premier «deve evitare recrudescenze» di questo tipo di problemi di salute. Inoltre «un quadro clinico oggettivamente indeterminato», ha osservato l’avvocato Cecconi non ha permesso «di individuare un termine» per la fine dell’impedimento. In estate c’è stato: «un moderato miglioramento» delle condizioni generali dell’ex premier, ma negli ultimi tempi si sono verificati: «diversi e importanti episodi soprattutto di fibrillazione atriale, che sono quelli che maggiormente preoccupano in termini proprio di stabilità delle condizioni generali – dice Cecconi – preoccupano i medici e inevitabilmente hanno ripercussioni sotto il profilo strettamente giuridico». Inoltre, ha fatto sapere l’avvocato, Berlusconi «continua a sostenere che questo è un processo per così dire grottesco dal suo punto di vista, dove la contestazione è basata su una sua generosità del tutto svincolata da quella che sono in realtà le ragioni ipotizzate» dall’accusa. Oggi il giudice deciderà se mandare avanti il processo per l’ex premier.

