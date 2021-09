Terremoto, scossa di magnitudo 7 in Messico: le immagini dei crolli – Il video

Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Messico. Il sisma, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato registrato quattro km a est di Los Órganos de San Agustín (sudest), nello Stato di Guerrero, alle porte di Acapulco. L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 12,6 km. Non si hanno notizie per il momento di danni o vittime. L’ultimo evento sismico importante in Messico risale al 19 settembre 2017, quando un terremoto di magnitudo 7,1 provocò la morte di 369 persone.

Le autorità della Protezione Civile, scrive Reuters, hanno detto che il terremoto in Messico ha portato a cadute di massi sulle strade. Per il momento non si segnalano vittime.

