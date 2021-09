Monitoraggio Iss: scendono l’indice Rt e l’incidenza. Tre regioni a rischio moderato

Arrivano dati aggiornati sulla situazione Covid in Italia dalla bozza del consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Come ogni venerdì pomeriggio la Cabina di regia illustrerà la situazione epidemiologica nella conferenza stampa tenuta dal Ministero della Salute, ma l’anteprima del report segnala già una situazione di calo dell’Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici di Covid pari a 0,92 (range 0,79-1,02), e quindi al di sotto della soglia epidemica. Il periodo preso in esame è quello che va dal 18 al 31 agosto 2021: la settimana precedente l’indice Rt registrava un valore pari a 0,97. A scendere è anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti (ed è questo uno degli indicatori decisionali chiave per le eventuali misure) che passa, nel valore nazionale, da 74 della scorsa settimana a 64 di quest’ultima (periodo 3-9 settembre).

Lieve aumento dei ricoveri

Sul fronte della pressione ospedaliera la bozza del monitoraggio registra un aumento sia per i ricoveri ordinari che per le terapie intensive. La percentuale dell’occupazione dei posti letto in area critica è cresciuta seppur in modo lieve al 6,2% (contro il 5,7% della settimana precedente). Il numero delle persone ricoverate in intensiva aumentano da 544 del 31 agosto 2021 a 563 del 7 settembre. Per l’area medica l’incremento minimo registrato va dal 7,3% al 7,4%: tradotto in numeri sono 4.307 le persone ospedalizzate al 7 di settembre contro le 4.252 del 31 agosto.

Le Regioni a rischio moderato

Secondo la bozza del report Iss le Regioni considerate a rischio moderato scendono da 17 a 3 e sono: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre si classificano ad un rischio basso.

