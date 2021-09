La ministra Messa: «Lo studente che non ha il Green Pass rischia anche la multa»

La ministra dell’Università Maria Cristina Messa oggi parla con il Corriere della Sera di come funzionerà il Green Pass obbligatorio negli atenei. E spiega che il controllo del possesso della Certificazione Verde Covid-19 è demandato ai professori, mentre gli studenti che non lo hanno verranno allontanati dalle lezioni e rischiano anche la multa da 400 a 1.000 euro. Spiega la ministra: «Il controllo sarà a campione. Agli esami potrà farlo il professore o un suo delegato, prima dell’interrogazione. Per i docenti e il personale universitario il controllo è uno a uno. Gli atenei più piccoli riescono a farlo all’ingresso, quelli più grandi stanno attivando delle piattaforme».

E se i prof trovano uno studente senza Green Pass «lo fanno uscire, è un po’ come sul treno che si scende alla stazione successiva, Il responsabile del rispetto delle regole è il rettore. Se dovessero esserci situazioni particolari, verranno segnalate alle autorità preposte. Lo spirito delle norme sull’obbligo di green pass è chiaro, è quello di insistere sul vaccino per tornare in presenza». Messa poi parla dell’appello dei 600 prof universitari (tra cui Alessandro Barbero) contro il lasciapassare: «Ho appreso dell’appello dai giornali. Non mi sembra che ci sia preoccupazione sul green pass. Ripeto: lo spirito è un altro. Vaccinarsi per tornare in sicurezza». Infine due parole sul distanziamento sociale di un metro nelle aule (che i rettori vorrebbero abolire, preferendo l’obbligo di mascherine): «Le università potranno riaccogliere circa il 75 per cento dei loro studenti in presenza. Per i corsi più numerosi dovranno usare la didattica integrata con lezioni miste anche online. Il distanziamento è una misura decisa dal Cts, non si può cambiare».

