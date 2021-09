No Green pass in piazza (anche) in Francia: tafferugli a Parigi, respinti i gilet gialli diretti sugli Champs-Elysées

Il popolo dei No Green pass è sceso in piazza – non solo in Italia dove sono previste proteste a Milano e Roma – ma anche in Francia dove per il nono sabato consecutivo ha espresso il proprio dissenso verso il pass sanitario con ben quattro manifestazioni a Parigi e altre in città di provincia. Tra l’altro nella Capitale uno dei cortei si è diretto nella zona degli Champs-Elysées, vietata ai manifestanti, ed è stato respinto dalla polizia con i gas lacrimogeni. Nelle ultime settimane, la partecipazione dei francesi alle proteste del sabato contro il Green pass è andata scemando. Il numero di manifestanti è diminuito settimana dopo settimana. Settimana scorsa si sono contati 142 mila partecipanti in tutto il Paese.

Foto in copertina: TWITTER/REMY BUISINE

Leggi anche: