Attraversa la Senna su una fune a partire dalla Torre Eiffel: l’impresa di un 27enne francese a 70 metri di altezza – Il video

Oggi a Parigi tutti i visitatori della Torre Eiffel sono rimasti per minuti con il naso all’insù per osservare l’impresa del funambolo Nathan Paulin, che ha attraversato la Senna in equilibrio su una fune per una distanza di 600 metri. Il francese, 27 anni, ha percorso il tragitto a circa 70 metri di altezza assicurato a un’imbracatura. Durante l’esercizio Paulin ha compiuto più pause sedendosi o sdraiandosi direttamente sul cavo posta tra la Torre e il Teatro Chaillot. In un’occasione Paulin si è tenuto alla fune con una sola mano. «È stato bellissimo», ha raccontato il giovane una volta sceso sulla terraferma. «Ho fatto la traversata per far vivere il patrimonio culturale», ha concluso il funambolo, che aveva già attraversato il fiume parigino nel 2017.

Video: Twitter/@MediaFrance24

