«Macron, il tuo pass non lo vogliamo»: nuova protesta dei No Green pass in Francia. Invasa la stazione Est di Parigi – Il video

Le manifestazioni No vax e no Green pass in Francia di oggi, sabato 18 settembre, segnano la decima settimana consecutiva di proteste contro quella che i migliaia di partecipanti continuano a definire una «dittatura sanitaria». Passando per le principali strade di Parigi il corteo ha inneggiato alla libertà contro l’obbligo di Green pass e contro i vaccini anti-Covid. «Macron il tuo pass non lo vogliamo», è uno degli slogan scanditi dalla folla che ha invaso anche la stazione di Parigi Est.

