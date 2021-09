Afghanistan, i talebani nella casa dell’ex vice presidente Saleh: «Trovati 6,5 milioni di dollari e lingotti d’oro» – Il video

I talebani hanno diffuso le immagini dell’abitazione dell’ex vice presidente afgano Amrullah Saleh, in cui mostrano lingotti d’oro e mazzi di banconote. I miliziani sostengono di avere trovato 18 lingotti e contanti per un valore di 6,5 milioni di dollari lasciati da Saleh, che sarebbe fuggito dal Paese. «Sono i soldi guadagnati da lui con gli Usa per spargere il sangue di migliaia di afgani», dice un comandante talebano. In Rete, tuttavia, non mancano i commenti di chi sostiene che si tratterebbe di una operazione di propaganda volta a screditare Saleh, figura di spicco dell’opposizione ai talebani e leader della seconda resistenza già nel 2001 insieme ad Ahmad Massoud. La sua posizione contro le forze islamiste ha provocato anche l’arresto e l‘assassinio del fratello lo scorso 10 settembre e di un suo zio nel Panjshir.

Video: Twitter/@Bhabanisankar02 – @Himat75

