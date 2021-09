Scuola, un terzo dei giovani tra 12 e 19 anni è ancora senza prima dose. Cartabellotta (Gimbe): «Classi pollaio e trasporti, troppi problemi irrisolti»

La scuola riparte oggi con una campagna vaccinale anti Covid che ha superato negli ultimi giorni quota 80 milioni di somministrazioni, ma che vede nella fascia d’età 12-19 anni un terzo degli studenti ancora in attesa della prima dose. A sottolinearlo è il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta che, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha parlato del nuovo anno scolastico – oggi tornano in classe 4 milioni di studenti – e dei problemi connessi all’emergenza sanitaria. «Dispiace che il nuovo anno scolastico riparta con i problemi di sempre», ha affermato Cartabellotta. «Classi pollaio, ventilazione e trasporti», dice, rimangono ancora i nodi da sciogliere per un’istruzione in sicurezza. «L’unica vera novità rispetto all’anno scorso è che disponiamo dei vaccini», ha sottolineato il presidente di Gimbe, «ma sono disponibili solo per la fascia 12-19 anni e a oggi in quella fascia più di un terzo non ha la prima dose. È fondamentale che accanto alla copertura vaccinale vengano messe in campo le altre strategie come distanziamento, mascherina e screening periodici per identificare eventuali focolai di infezione».

