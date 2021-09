In serie A saltano due panchine dopo tre giornate: esonerati Di Francesco e Semplici da Verona e Cagliari

Fa male la sconfitta col Bologna a Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Verona, infatti, è stato esonerato dalla dirigenza del club di calcio dopo sole tre giornate di Serie A. L’1 a 0 rimediato dagli scaligeri al Dall’Ara costa caro all’allenatore abruzzese, fermo a quota zero punti in classifica dopo le sconfitte contro Inter e Sassuolo. Il valzer delle panchine visto in estate in Italia ricomincia in un altro senso anche per Leonardo Semplici. Il tecnico del Cagliari è stato sollevato dall’incarico della società presieduta da Tommaso Edoardo Giulini. A gravare sul percorso sardo di Semplici il ko interno subito in rimonta contro il Genoa per 2 a 3. Insieme all’ex Spal è stato licenziato anche il direttore sportivo dei cagliaritani, Stefano Capozucca.

Leggi anche: