Ancora un femminicidio nel Vicentino: una ragazza uccisa in casa a colpi di pistola

La vittima aveva 21 anni. L’assassino è in fuga. Cinque giorni fa, l’omicidio della 31enne Rita Amenze a Noventa Vicentina

Una ragazza è stata uccisa a colpi di pistola a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. L’omicidio sarebbe avvenuto nella abitazione della vittima, che secondo le prime informazioni aveva 21 anni. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, l’omicida è in fuga. Si tratta del secondo femminicidio nel Vicentino negli ultimi cinque giorni. Il 10 settembre la 31enne Rita Amenze è stata uccisa a Noventa Vicentina dall’ex compagno, che in passato era già stato condannato per violenze.

Leggi anche: