Coronavirus, migliora la situazione in Italia: nella mappa europea dell’Ecdc solo tre Regioni in rosso

Migliora la situazione Coronavirus in Italia e in Europa, secondo quanto riportato nella mappa settimanale elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Le uniche Regioni in rosso sono Basilicata, Calabria e Sicilia, che registrano un numero di casi positivi ogni 100 mila abitanti tra i 200 e i 499. Tutto il resto del Paese è in giallo, cioè nella fascia tra i 75-200 casi ogni 100 mila abitanti. La scorsa settimana erano segnate in rosso anche Toscana, Marche e Sardegna. Nel resto d’Europa la situazione migliora in Portogallo, nel Nord della Francia, nelle Fiandre in Belgio e in alcune zone della Spagna. Nella mappa sono segnate anche alcune aree in rosso scuro, dove si contano cioè oltre 500 casi ogni 100 mila abitanti. Le aree a più alta incidenza si trovano nell’Irlanda nord-occidentale, in Slovenia e nella Francia meridionale al confine con l’Italia.

