Ecdc, la mappa dei contagi in Europa sempre più rossa: nessuna regione in verde, Italia quasi tutta arancione

Secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) l’Europa non ha più alcun territorio colorato di verde. Secondo il report sulla situazione epidemiologica della pandemia di Coronavirus aggiornato a oggi, 25 novembre, in Italia il maggior numero delle regioni è in arancione. Ma la Provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono in rosso scuro: questo significa che negli ultimi 14 giorni sono stati riscontrati in tutto casi pari o superiori alle 500 unità. Sono invece in rosso la Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Val d’Aosta, Liguria, Marche e Lazio: negli ultimi 14 giorni avrebbero conteggiato dai 200 ai 500 casi di contagio. Nel resto d’Europa l’incidenza più alta dei contagi rispetto alla popolazione si registra nell’Europa centro orientale, nei paesi del Benelux in quelli baltici e in Irlanda, tutti in rosso scuro. Spagna, Francia, Svezia e Portogallo sono prevalentemente in rosso.

ECDC | Mappa Covid Europa

