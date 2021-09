Clima, l’appello di Draghi: «Non stiamo rispettando le promesse. Serve intesa su gas serra e metano» – Il video

«Tutti gli studi mostrano che le conseguenze dei cambiamenti climatici sono devastanti. Negli ultimi 50 anni, il numero di disastri legati ad eventi meteorologici si è quintuplicato. Dobbiamo muoverci velocemente e intraprendere una trasformazione radicale delle nostre economie in un tempo molto breve». Con queste parole il premier Mario Draghi è intervenuto in videomessaggio dall’EUMed 9 Summit ad Atene al forum virtuale delle Maggiori economie sull’Energia e il Clima, promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo il capo della Casa bianca, «dobbiamo agire e subito contro il cambiamento climatico perché il rapporto Onu sul clima rappresenta un codice rosso per l’umanità». «Con l’accordo di Parigi – ha continuato Draghi – ci siamo impegnati a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Tuttavia – ha precisato – dobbiamo essere onesti nei confronti di noi stessi: stiamo venendo meno a questa promessa. Se continuiamo con le politiche attuali, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo con conseguenze catastrofiche». Il presidente del Consiglio ha poi invitato a lavorare tutti per ottenere riduzioni immediate e significative delle emissioni di gas serra e metano: «Non possiamo semplicemente contare sugli altri: dobbiamo tutti fare la nostra parte. In ambito Ue, abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica. Dobbiamo onorare gli impegni presi in materia di clima e, in alcuni casi, essere pronti a prenderne di più audaci».

Leggi anche: