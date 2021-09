Monitoraggio Iss, calano ricoveri e terapie intensive. Scende l’Rt (0,85%): a rischio moderato 4 regioni

Sono in calo i posti occupati nelle terapie intensive dai contagiati da Coronavirus. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, infatti, il tasso si attesta al 6,1 per cento, passando da 563 pazienti (al 7 settembre) a 554 (al 14 settembre). Quasi lo stesso valore (5,8 per cento) anche per gli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale stilato insieme alla raccolta dati del ministero della Salute e ora all’esame della cabina di Regia. Il tasso di occupazione delle aree mediche ordinarie, in particolare, cala al 7,2 per cento. Il numero di persone ricoverate passa quindi da 4.307 (al 7 settembre) a 4.165.

Diminuisce il tasso di positività

Per il periodo 25 agosto – 7 settembre l’indice Rt medio scende a 0,85, al di sotto della soglie epidemica e in calo rispetto a sette giorni fa, quando era di 0,92. L’incidenza dei casi è l’altro valore in decremento tra i più importanti in ottica di gestione dalla pandemia da Covid: ogni 100mila abitanti il tasso è di 54 (-10 punti rispetto al periodo 10-16 settembre). Sul versante dei territori, rispetto alla settimana scorsa, aumenta di un’unità anche il numero di regioni a rischio moderato, che diventano: Abruzzo, Molise, Bolzano e Trento. Le restanti regioni risultano, invece, classificate a rischio basso. Soltanto la Provincia autonoma di Bolzano riporta una «allerta di resilienza».

